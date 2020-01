The Witcher: l’autore dei libri parla del suo non coinvolgimento nello show

I fan di The Witcher sanno benissimo come Andrzej Sapkowski, autore dei libri da cui è partito tutto, non abbia un buonissimo rapporto con gli adattamenti delle sue opere. Tuttavia non si è opposto allo sviluppo dello show basato su di essi, diffuso da Netflix con successo nelle ultime settimane. Qualcuno però si è chiesto perché non abbia partecipato attivamente alla sua realizzazione e Sapkowski ha risposto.

L’autore dei libri di The Witcher parla della sua assenza dallo sviluppo dello show

In una intervista rilasciata a io9, lo scrittore ha parlato a ruota libera del suo rapporto con lo show. Ha spiegato infatti che inizialmente non era particolarmente convinto dall’idea:

“Devo confessare che ero piuttosto riluttante nei primi momenti. Sono stato contattato da tantissime persone in passato, molti decisamente lontani dall’essere seri. Quindi avevo praticamente perso le speranze ed ero molto difficile da persuadere quando improvvisamente è arrivata una nuova offerta. Questa nello specifico era molto professionale e le persone dietro di essa comprensive. Avevo tutte le ragione per apprezzarla“.

A questo punto l’autore dei libri originali ha commentato direttamente il suo coinvolgimento in The Witcher. E ha così confermato di non avervi preso parte per sua richiesta, ammettendo candidamente di non volere lavorare troppo. Queste le sue parole:

“[Non ero particolarmente coinvolto], per mia personale richiesta. Non mi piace lavorare troppo o troppo a lungo. Anzi, non mi piace lavorare proprio. ‘Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra’ contro di me. Giovanni 8, 7“.

Al di là di questo, Sapkowski si è dichiarato favorevole alla libertà artistica più completa ed è anche per questo che non ha interferito nella produzione:

“Per la cronaca: credo fermamente nella libertà di un artista e della sua espressione artistica. Non interferisco e non impongo la mia visione su altri artisti. Non insisto su nulla e non lotto per niente. Do consigli. Quando necessario. E quando mi viene chiesto“.