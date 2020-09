The Witcher: un cambio nel cast della seconda stagione

Basil Eidenbenz assumerà il ruolo di Eskel nella seconda stagione di The Witcher. Netflix aveva bisogno di riformulare il ruolo perché Thue Rasmussen, che ha interpretato Eskel nella prima stagione dello show, ha abbandonato il ruolo dopo che i ritardi di produzione causati dalla pandemia di coronavirus hanno causato un conflitto nel suo programma. Eskel è un witcher come Geralt, il personaggio principale dello show interpretato da Henry Cavill. Sembra che Eidenbenz abbia già iniziato le riprese di The Witcher sulla base del rapporto di Deadline. I crediti passati di Eidenbenz includono Victoria, The Athena e X Company. La seconda stagione di The Witcher è in produzione e prevede di debuttare su Netflix nel 2021.

Thue Rasmussen spiega i motivi dell’abbandono

Thue Rasmussen ha annunciato attraverso Instagram i motivi dell’abbandono. “Purtroppo, a causa della riprogrammazione dovuta al Covid-19, non interpreterò Eskel in The Witcher”, si legge in parte nella dichiarazione di Rasmussen. Che aggiunge: “È straziante, ovviamente, ma soprattutto mi sento felice e grato per i giorni che ho passato sul set all’inizio di quest’anno. Tutti erano estremamente coinvolti e appassionati del progetto ed è stata un’esperienza davvero stimolante”.

Questa la descrizione della serie fornita da Netflix: “Basato sulla serie di libri fantasy più venduti, The Witcher è un racconto epico del destino e della famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie”, ha scritto Netflix. “Ma quando il destino lo spinge verso una potente maga e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a navigare insieme nel continente sempre più instabile.”

Il cast include Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist). Oltre a Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina). Inoltre troviamo Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd).Completano la squadra Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nel ruolo di Triss.