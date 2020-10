The Witcher 2: arrivano nuove foto dal set

Netflix ha pubblicato altre foto della seconda stagione di The Witcher, questa volta con l’attrice Freya Allan nei panni di Ciri mentre si allena nella fortezza di montagna di Kaer Morhen. Allan è vestita con un abito grigio, in piedi sul terreno innevato di quella che presumibilmente è Kaer Morhen. La spada che brandisce è una semplice spada di legno, che serve al suo intenso addestramento sotto la tutela dei witcher della Scuola del Lupo.

Le foto arrivano poco dopo quelle trapelate dal set di The Witcher 2 qualche tempo fa. Rivelano il costume da allenamento, nonché la presenza di un misterioso personaggio elfico, la cui identità non è stata ancora svelata. Le foto ufficiali sembrano confermare che la stagione 2 adatterà, almeno in parte, il Sangue degli Elfi di Andrzej Sapkowski.

Il romanzo vede Ciri e Geralt in inverno a Kaer Morhen, dove i compagni witcher del Lupo Bianco – Lambert, Eskel, Coën e Vesemir – aiutano ad addestrare la principessa Cintran. Netflix ha recentemente pubblicato le immagini di Geralt di Rivia con l’armatura, come apparirà nella stagione 2, e ha anticipato che le immagini della maga, Yennefer di Vengerberg, saranno rilasciate prossimamente. La produzione della seconda stagione continua dopo una breve interruzione causata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19). Dopo l’interruzione a metà marzo, le riprese sono riprese ad agosto e dovrebbero essere completate a febbraio 2021.

The Witcher è interpretato da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg. Oltre a Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier. La stagione 1 è ora disponibile su Netflix. Netflix continuerà ad espandere il mondo di The Witcher. Secondo un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, il colosso dello streaming sta valutando uno spinoff incentrato sulla storia della magia in The Witcher con un focus particolare sui maghi.