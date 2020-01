Sembra che Netflix stia cercando di aggiungere un altro tassello di spessore nella recitazione per la seconda stagione di The Witcher. Di recente gli esperti di The Witcher di Redanian Intelligence hanno notato qualcosa di molto interessante. Esattamente si parla di un post di Instagram relativo alla serie pubblicato da un regista della Stagione 2, Stephen Surjik. Cercando le location per lo spettacolo, sono stati taggati Henry Cavill, Anya Chaoltra e Kristofer Hivju. Quest’ultimo era Tormund Giantsbane in Il Trono di Spade. Il post sui social media è stato eliminato, ma non prima che uno screengrab del post fosse catturato dal sito Redanian Intelligence. Indizio importante che potrebbe significare la presenza di Kristofer Hivju nel prossimo show.

Hivju potrebbe partecipare allo show

Intanto, come sottolinea Redanian Intelligence, Hivju ha recentemente seguito tre account di personaggi coinvolti in The Witcher sui social media. La domanda è ora su quale personaggio potrebbe interpretare Hivju. Ricordiamo che la prima stagione di The Witcher è in streaming esclusivamente su Netflix. La seconda stagione è prevista in uscita per il prossimo anno. The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il 19 luglio 2019, Netflix ha pubblicato il trailer in anteprima, per il San Diego Comic-Con. Il 31 ottobre 2019 al Lucca Comics & Games è stato pubblicato il trailer ufficiale rivelando la data di uscita della serie, che è fissata al 20 dicembre dello stesso anno.

Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Le riprese sono iniziate il 31 ottobre 2018, in Ungheria. Nel marzo 2019, si sono tenute a Gran Canaria, nelle Isole Canarie, e anche nelle isole di La Palma e La Gomera. Le riprese per la prima stagione sono terminate nel maggio 2019. Sul sito web aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto una percentuale di approvazione del 65%, con un punteggio medio di 5,94/10 e basata su 77 recensioni.