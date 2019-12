The Witcher: La canzone di Ranuncolo è un tormentone

La prima stagione di The Witcher è sbarcata da pochi giorni online e si capisce già che è destinata a fare parlare di sé ancora a lungo. Ispirata alla saga letteraria creata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ospite al Lucca Comics & Games 2019, questa serie televisiva vede l’attore Henry Cavill, ex Superman, nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia.

Certamente, uno degli aspetti più inaspettatamente interessanti della serie televisiva è la colonna sonora. In particolare, la canzone Toss a coin to Your Witcher. L’attore Joey Batey, Ranuncolo in The Witcher, durante un’intervista al sito di intrattenimento Comicbook ha parlato proprio di questa canzone.

“L’ho avuta in mente per ben otto mesi” ha rivelato l’attore, classe 1993. “Mi è rimasta in testa sin dal primo ascolto. Andavo a letto canticchiandola, e la mattina dopo mi ritrovavo a canticchiarla di nuovo. Non immagini l’inferno che ho dovuto trascorrere.”

Tuttavia, Batey non può fare a meno di ringraziare gli autori che hanno creato la colonna sonora.

“È tutto merito di Sonya Belousova e Giona Ostinelli, i due talentuosi compositori che hanno creato la colonna sonora percependone il potenziale. Ma un grazie va anche a coloro che hanno scritto i testi. È stato un piacere suonare e cantare sul set. Perché cantavo, suonavo e poi, dopo quattro o cinque mesi, le ho dovute registrare tutte in studio […]

“E poi, dopo il termine delle riprese, ho sentito la mancanza della serie televisiva. Mi mancava il mio personaggio così come mi mancavano tutte le persone coinvolte. È stato una cosa davvero bella poter tornare in studio e potermi infilare ancora una volta le scarpe di Ranuncolo. È stata un’esperienza veramente splendida.”

Nel caso non l’aveste ancora sentita, ecco la canzone della colonna sonora di The Witcher di cui parla Joey Batey:

La descrizione ufficiale proposta da Netflix

Basata su una saga letteraria bestseller, The Witcher è un racconto epico che parla di destino e famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, fatica a trovare un posto in un mondo nel quale le persone si rivelano essere più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge a incontrare una potente maga e una giovane principessa, i tre dovranno imparare a destreggiarsi insieme in quel continente sempre più stabile e soggiogato.

Gli otto episodi della prima stagione di The Witcher sono disponibili su Netflix dal 20 dicembre 2019.