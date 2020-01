The Witcher: la stagione 2 non prima del 2021

La seconda stagione di The Witcher non arriverà prima del 2021. Il portale IGN ha intercettato la showrunner e produttore esecutivo Lauren Schmidt Hissrich, presente a Londra per continuare il suo lavoro per la seconda stagione. Logicamente l’argomento principale è stato il perchè di questo slittamento al 2021. Queste le parole della Schmidt: “La verità è che è uno show enorme, richiede molto tempo e ci siamo resi conto che nella prima stagione stavamo distruggendo gran parte del processo di post-produzione”. Inoltre ha aggiunto: “Vogliamo assicurarci che tutti i membri del nostro team abbiano il tempo di fare il loro lavoro e farlo al meglio delle loro capacità. Quindi ci stiamo assicurando di avere un sacco di tempo per la Stagione 2”.

The Witcher, seconda stagione: i lavori continuano!

La Hissrich ha poi svelato che tutte le sceneggiature della seconda stagione di The Witcher sono state scritte: “Ora è davvero il momento in cui facciamo la messa a punto”. I lavori continuano senza sosta: “E ci stiamo assicurando di raccontare la storia nel modo giusto. Continueremo i lavori fino a luglio. È un processo continuo e organico”. Infine arriva la conferma che The Witcher 2 avrà una linea temporale più lineare. La decisione arriva dopo una prima stagione che ha visto tantissimi salti temporali: “Ciò che abbiamo fatto entro la fine della prima stagione è portare tutti i personaggi sulla stessa linea temporale, e le loro storie inizieranno a intersecarsi molto di più. Penso che sarà una stagione più facile da seguire”.

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore di genere fantastico Andrzej Sapkowski.