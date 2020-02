The Witcher: Mikkelsen e Keaton hanno rinunciato a un ruolo...

The Witcher, ha appena iniziato le riprese della sua stagione 2, ma non ci sono ancora molti dettagli sugli interpreti che porteranno sullo schermo i nuovi personaggi attesi per i prossimi episodi. Dopo il grande successo dello scorso dicembre, c’è molta attesa per il ritorno dello show e a quanto pare Netflix era pronta ad accogliere grandi nomi per la serie. Stando a un recente report infatti la piattaforma avrebbe contattato Mads Mikkelsen e Michael Keaton per una parte nella seconda stagione di The Witcher.

Al momento si tratta semplicemente di un rumor e dato che la proposta non è andata in porto, è probabile che non arriverà mai una vera conferma della cosa. Stando a un noto insider però Netflix avrebbe proposto a Mads Mikkelsen e Michael Keaton di prendere parte alla seconda stagione di The Witcher.

Apparentemente il ruolo avrebbe dovuto essere quello di uno dei personaggi più amati dai fan del franchise. Si tratta infatti di Vesemir, il maestro di Geralt, che sarà protagonista dell’adattamento animato di prossima uscita Nightmare of the Wolf. La sua presenza nella seconda stagione è uno degli eventi più attesi dai fan e parrebbe che Netflix voglia dargli grande risalto contattando un nome di peso.

Sarebbe sicuramente un’ottima aggiunta in termini di star power per lo show. Al momento infatti l’unico attore davvero famoso presente nel cast di The Witcher è il protagonista Henry Cavill, fresco interprete di Superman al cinema. Per quanto non sia scontato che una serie TV abbia nomi di rilievo, non mancano gli esempi di figure molto note che hanno preso parte a show televisivi (soprattutto per lo streaming) negli ultimi anni.

Voi cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto vedere Mads Mikkelsen o Michael Keaton nella serie Netflix? E chi vorreste vedere ora nei panni di Vesemir?