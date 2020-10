The Witcher: Netflix pensa ad un altro spin-off per lo show

Netflix continuerà ad espandere il mondo di The Witcher. Secondo un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, il colosso dello streaming sta valutando uno spinoff incentrato sulla storia della magia in The Witcher con un focus particolare sui maghi. DanielRPK aveva già anticipato altri spin-off di The Witcher su Twitter dopo che la serie prequel The Witcher: Blood Origin era stata autorizzata. La magia è una forza importante nel mondo di The Witcher e i maghi esercitano anche un grande potere politico. L’amante di Geralt, Yennefer, è una potente maga addestrata dalla Confraternita degli stregoni, che alla fine si è unita ai loro ranghi.

Heard about this one awhile ago and since it is now confirmed I can tell you it's not the only spin-off in development. https://t.co/alcdDIAlDh — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) July 27, 2020

Il protagonista principale è Henry Cavill

Le riprese di The Witcher della seconda stagione sono ripartire da poco. La produzione è stata interrotta infatti a metà marzo a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19). Oltre a Blood Origin, Netflix sta anche sviluppando un film anime intitolato Nightmare of the Wolf che sarà animato da Studio Mir (Voltron: Legendary Defender, The Legend of Korra) e sarà protagonista del mentore di Geralt Vesemir. Blood Origin si svolgerà 1200 anni prima degli eventi dello spettacolo e si concentrerà sul primo Witcher. Lo show è interpretato da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg. Oltre a Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier.

Basil Eidenbenz assumerà il ruolo di Eskel nella seconda stagione di The Witcher. Netflix aveva bisogno di riformulare il ruolo perché Thue Rasmussen, che ha interpretato Eskel nella prima stagione dello show, ha abbandonato il ruolo dopo che i ritardi di produzione causati dalla pandemia di coronavirus hanno causato un conflitto nel suo programma. Eskel è un witcher come Geralt, il personaggio principale dello show interpretato da Henry Cavill. Sembra che Eidenbenz abbia già iniziato le riprese dello show sulla base del rapporto di Deadline. I crediti passati di Eidenbenz includono Victoria, The Athena e X Company. La seconda stagione è in produzione e prevede di debuttare su Netflix nel 2021.