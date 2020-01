The Witcher: Netflix sta lavorando a un film animato?

Sembra che Netflix abbia qualche sorpresa in più da mostrare ai fan di The Witcher tra una stagione e l’altra. Si parla infatti di un film d’animazione dal titolo The Witcher: Nightmare of the Wolf che potrebbe fare da ponte tra la Stagione 1 e 2. Il sito Redanian Intelligence, specializzato nelle notizie sullo show, ha lanciato la notizia. Stando alle indiscrezioni, The Witcher: Nightmare of the Wolf è scritto dallo staff writer Beau DeMayo, impegnato anche in uno degli episodi della seconda stagione. Anche Harriet Kershaw potrebbe essere considerata nel progetto. La presenza di questo film di animazione spiegherebbe anche l’assenza di Henry Cavill in molti eventi di presentazione della prima stagione.

Baginski promette sorprese per i fan di The Witcher

Nonostante ancora non sia ufficiale l’arrivo del film d’animazione dedicato a allo show, una buona speranza a riguardo è giunta non molto tempo fa da Tomek Baginski. Parliamo del produttore esecutivo per la piattaforma streaming Netflix. Queste le sue affermazioni: “Abbiamo in programma alcune interessanti sorprese tra le stagioni, ma non dirò esattamente cosa accadrà. Non voglio destare troppo l’interesse, ma chissà che non rivedremo The Witcher in un nuovo stile”. Per poi concludere che: “Tuttavia queste sono cose di cui preferirei non parlare troppo per ora”.

Ricordiamo che The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Intanto La stagione è stata definita dal servizio streaming come “la sua più grande serie TV di una stagione in assoluto”. I numeri parlano di 76 milioni di famiglie che avrebbero lanciato lo show dedicato allo Strigo. Per dare credito a questa affermazione è stato pubblicato da Netflix un risultato di Google Trends che mostra come lo show abbia superato di gran lunga The Mandalorian negli ultimi mesi.