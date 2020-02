The Witcher: svelato l’interprete di Vesemir

La seconda stagione di The Witcher, show in onda su Netflix, ha il suo Vesemir. I rumor portavano dritti al nome di Mark Hamill, situazione auspicata anche dai fan. Al suo posto la piattaforma streaming ha annunciato che sarà Kim Bodnia a interpretare il Witcher veterano di Kaer Morhen. L’annuncio è giunto tramite la pagina Facebook NX: “Vi presentiamo Vesemir: Kim Bodnia interpreterà il Witcher più vecchio e più esperto del Continente nella seconda stagione”. I fan hanno reagito in maniera molto diversa con commenti contrastanti. Da un lato c’è chi ha dato il benvenuto all’attore, ricordando la sua parte in Killing Eve. Altri invece hanno sottolineato la propria delusione perché speravano in Hamill o Mads Mikkelsen.

Il commento di Lauren Schmidt Hissrich

La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, si è detta invece molto soddisfatta. Queste le sue parole: “Sono così felice di dare il benvenuto a Kim Bodnia nel cast di The Witcher. Ho ammirato i suoi talenti unici in spettacoli come Killing Eve e The Bridge”. Per poi aggiungere: “E non vedo l’ora che porti forza, tenacia e calore al personaggio di Vesemir, che è parte integrante della nostra prossima stagione”.

Al momento i confermati del cast della nuova stagione di The Witcher sono: Henry Cavill, Anya Chalotra, Frey Allan, Joey Batey. Le new entry, oltre a Kim Bodnia, sono: Yasen Atour che interpreterà Coen, Agnes Bjorn nei panni di Vereena, Paul Bullion nei panni di Lambert e Thue Ersted Rasmussen nel ruolo di Eskel, oltre a Aisha Fabienne Ross nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju che interpreterà Nivellen e Mecia Simson nei panni di Francesca.

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.