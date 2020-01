Disney+ ha rinnovato The World According To Jeff Goldblum per una seconda stagione. La notizia ha anticipato il finale della Stagione 1, che arriverà il 24 gennaio. La seconda stagione sarà composta da 10 episodi. Ricky Strauss, presidente dei contenuti e marketing di Disney Plus, ha commentato con le seguenti parole la notizia: “Jeff ha catturato l’immaginazione e la curiosità del nostro pubblico con la sua prospettiva e le sue avventure”. Per poi aggiungere che: “Non vediamo l’ora di vedere dove Jeff e i nostri partner National Geographic ci porteranno nella seconda stagione”.

The World according to Jeff Goldblum, Monroe entusiasta

Nella serie, il produttore esecutivo e protagonista Jeff Goldblum viaggia per tutta l’America. L’obiettivo è quello di scoprire le verità dietro agli oggetti di uso quotidiano che la gente conosce e ama. La prima stagione ha toccato vari argomenti: dal gelato alle scarpe da ginnastica, dal denim ai camper. Courteney Monroe, presidente di National Geographic Global Television Networks, ha espresso parole lusinghiere nei confronti di Jeff Goldblum. Questo il suo pensiero: “La genuina curiosità di Jeff lo rende una scelta naturale per il marchio National Geographic”. Per poi sottolineare che: “C’è qualcosa di speciale e intangibile in Jeff e il suo fascino per il mondo è contagioso. Siamo entusiasti di poter condividere il suo umorismo e la sua sensibilità con il pubblico di Disney Plus”.

La produzione della prima stagione è iniziata nell’aprile 2019. Durante le riprese, Jeff Goldblum ha fatto ricerche sugli argomenti presentati nello show. Esplorando una vasta gamma di prodotti tra cui scarpe da ginnastica, gelati, tatuaggi e biciclette. Il sito web dell’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha riportato una valutazione di approvazione del 78% per la prima stagione con una valutazione media di 7,58 / 10, basata su 17 recensioni. L’ultimo episodio della prima serie, in programma il 24 gennaio, è intitolato gioielleria.