Thor: Love and Thunder, svelato il cameo di Damon e Hemsworth?

Matt Damon e Luke Hemsworth sono al lavoro sul set di Thor: Love and Thunder per filmare i loro ruoli nell’imminente avventura cosmica dei Marvel Studios. I due sono stati avvistati sul set durante il fine settimana da paparazzi australiani. Le istantanee catturate hanno praticamente confermato le loro apparizioni. Ecco le immagini che svelerebbero il cameo de due attori in Thor: Love and Thunder.

They’re in the same outfits from Odin’s death scene in Thor: Ragnarok! pic.twitter.com/fbECytAYlK — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 2, 2021

Le foto del set di Thor: Love and Thunder non lasciano dubbi sul cameo

Le foto dal set circolate su Twitter vedrebbero i due attori con indosso gli stessi abiti indossati da Chris Hemsworth (Thor) e Tom Hiddleston (Loki) nella scena della morte di Odino che precede lo scontro con Hela (Cate Blanchett) in Norvegia. La foto suggerirebbe, dunque, che i personaggi di Damon ed Hemsworth interpreteranno la sequenza cruciale in una nuova rappresentazione teatrale.

Intanto scopriamo che l’attore Sam Neill potrebbe sbarcare nel cast di Thor: Love and Thunder. La star di Jurassic Park, quattro settimane fa, messo di fronte alla domanda diretta, ha fatto intendere che ci sono grandi possibilità riguardo una sua apparizione nel film diretto da Taika Waititi, le cui riprese sono iniziate in Australia. Sam Neill, intervistato da Entertainment Tonight, ha dichiarato: “Penso che le probabilità siano piuttosto alte. Penso che Taika Waititi abbia qualche asso nella manica”. L’attore ha inoltre spiegato: “Vedremo cosa accadrà. Viaggiare dalla Nuova Zelanda all’Australia attualmente è problematico, ma vedremo se si può risolvere in qualche modo”. Dichiarazioni che lasciano grandi spiragli riguardo la presenza di Sam Neill in Thor: Love and Thunder. L’uscita del film è stata recentemente spostata al 6 maggio 2022.