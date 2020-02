Thor: Love and Thunder, Christian Bale potrebbe essere il villain

Da inizio anno gira un’indiscrezione secondo la quale il premio Oscar Christian Bale sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Stando a quanto riportato da The Illuminerdi, sembra che Bale interpreterà un “villain intergalattico”. La fonte non fornisce però ulteriori dettagli. L’unico indizio porta al villain principale del film, un alieno che il portale definisce “ultraterreno”.

Quale sarà il ruolo di Christian Bale?

Dopo la notizia sono state fatte varie ipotesi sul personaggio. Alcuni sostengono possa essere Gorr, mentre secondo altri si tratta di Beta Ray Bill, nulla però di ufficiale. Il fumettista Jason Aaron ha invece suggerito attraverso il suo account Twitter che Christian Bale potrebbe interpretare Minotauro in Thor: Love and Thunder.

Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprenderanno i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria. L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto The Mighty Thor.

L'uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder è fissata invece al 5 novembre 2021.

