Thor: Love and Thunder ha ufficialmente iniziato le riprese

Parte del cast è arrivata in Australia con uno stop di 14 giorni per la quarantena obbligatoria, poi finalmente il via alle riprese

Dopo settimane di preparazione, sembra che l’attesissimo quarto film del franchise di Thor stia finalmente iniziando la produzione in Australia. Molti membri del cast di Thor: Love and Thunder si sono diretti in Australia e hanno partecipato alla quarantena obbligatoria di 14 giorni del paese. Per Chris Hemsworth, il regista Taika Waititi e alcuni altri membri del cast, martedì è stato il primo giorno ufficiale delle riprese.

Started Love & Thunder with Welcome to Country ceremony from Gamay dancers of Gadigal & Bidiagal Nation and karakia from Te Aranganui. I encourage all film makers to engage with 1st nations peoples whenever shooting your films. It's worth it and it's the right thing to do.🖤💛❤️ pic.twitter.com/Rhhvt2zFNE — Taika Waititi (@TaikaWaititi) January 27, 2021

Le parole di Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ha pubblicato sul suo Intagram le foto del primo giorno di produzione, condividendo l’immagine di una cerimonia tradizionale a cui hanno preso parte lui e Waititi. Ha usato il post non solo per annunciare l’inizio delle riprese, ma anche per istruire gli altri sul significato dell’Australia Day, che si svolge il 26 gennaio. “Un bellissimo inizio per le nostre riprese di oggi con una cerimonia di benvenuto nel Paese dei ballerini Gamay della nazione Gadigal e Bidiagal e performance e karakia di ballerini Maori di Te Aranganui”, ha scritto Hemsworth.

L’attore ha poi aggiunto: “Gli australiani indigeni possono essere altrettanto orgogliosi di questo paese, ma molti vedono il 26 gennaio come una data che significa l’inizio dell’espropriazione, epidemie di malattie, violenza di frontiera, distruzione della cultura, sfruttamento, abuso, separazione delle famiglie e soggezione a politiche sociali estreme”. Così ha concluso: “Cominciamo la guarigione e stiamo insieme in unità e sosteniamo la nostra gente con solidarietà e compassione. Troviamo una data in cui tutti gli australiani possano celebrare insieme questo bellissimo paese “.

Chris Hemsworth assume ancora una volta il ruolo di Thor nell’imminente Love and Thunder, e sarà raggiunto dai membri del cast di ritorno. Tessa Thompson, Jaimie Alexander e Natalie Portman. Christian Bale interpreterà il ruolo del cattivo nel film e Thor riceverà un piccolo aiuto da alcuni dei Guardiani della Galassia. Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan e Sean Gunn sono infatti giunti in Australia.