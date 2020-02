Thor: Ragnarok, Kevin Feige ha apprezzato gli spoiler di Mark Ruffalo

Quando si parla di spoiler, poche case di produzione sono attente a non fare trapelare assolutamente nulla sui propri progetti come i Marvel Studios. Sono leggendarie le storie dei sistemi messi in piedi per non fare emergere nessun leak dalle riprese di Avengers: Endgame. Nonostante questo, c’è un attore che è noto per le sue gaffe in campo spoiler, ovvero Mark Ruffalo. Tuttavia, pare che per i Marvel Studios non sia sempre un problema questo.

Mark Ruffalo svela che i suoi spoiler di Thor: Ragnarok furono un vantaggio per il film

Uno dei casi più celebri per quanto riguarda Mark Ruffalo è sicuramente quello avvenuto alla premiére di Thor: Ragnarok. L’attore iniziò una diretta Facebook sul red carpet, per poi entrare in sala senza spegnere la trasmissione. In questo modo i suoi fan ebbero l’opportunità di ascoltare i primi minuti della pellicola, prima che l’attore si rendesse conto della cosa e interrompesse lo streaming.

Proprio di questa occasione ha parlato in una recente intervista, spiegando come inizialmente la reazione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non fosse molto positiva:

“Era tipo: ‘Che stai facendo, amico?’. Gli ho detto: ‘Kevin, è stato un incidente. Lo giuro su Dio. Mi hanno detto di usare le live di Facebook. Io non so come si usano!’. Lui mi ha risposto: ‘Non puoi fare queste cose!’. Al che io: ‘No, no, ha ragione, signore’“.

Tuttavia, il giorno dopo i commenti furono molto diversi. Ruffalo ha infatti proseguito nel racconto spiegando che ci fu un completo cambio di atteggiamento.

“Il giorno dopo, mi sono presentato per il press tour e sono addolorato. Non riesco a guardare nessuno negli occhi. Mi avvicino a lui per chiedere scusa e lui mi abbraccia fortissimo! Ha detto una cosa come: ‘È stato geniale! Abbiamo avuto più copertura per quello che per tutta la premiére! Non avremmo mai potuto sognare una cosa del genere’“

Insomma, sembra che non tutto il male venga per nuocere. Neanche quando si parla di Mark Ruffalo e degli spoiler.