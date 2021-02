Tiger King: Carole Baskin non sarà nella seconda stagione

L’attivista per i diritti degli animali della Florida Carole Baskin ha rifiutato l’invito di Netflix per apparire in una seconda stagione del documentario Tiger King. Baskin è diventata una celebrità nazionale con il successo della serie sul colosso dello streaming l’anno scorso. Ora che vive con un terzo marito, Baskin ha ritenuto che il documentario originale rappresentasse un tradimento dei soggetti, ritenendoli oggetti di scherno oltre che un gruppo di criminali potenzialmente squilibrati. Joseph Maldonado-Passage (nome professionale: Joe Exotic), sta scontando la pena per un tentativo di far uccidere Baskin stessa.

Le parole di Carole Baskin

Nel 1997, il ricco marito di Baskin, Don Lewis, scomparve misteriosamente. Nel documentario, la Baskin è accusata numerose volte, direttamente e indirettamente, di averlo ucciso o di averlo fatto uccidere, e di averlo dato in pasto alle tigri al suo Big Cat Rescue. Il corpo di Lewis non è mai stato trovato, nonostante due indagini: una dalla polizia e una da investigatori privati ​​che lavoravano per Baskin. È stato dichiarato morto nel 2002.

Queste le parole di Carole Baskin: “Solo alcune settimane fa la regista Rebecca Chaiklin mi ha contattata per chiedere se potessi chiarire un po’ le cose”. Ma: “Ho parlato di come ci avessero fatto pensare che si sarebbe tratto di un progetto in stile Blackfish dedicato ai grandi felini, e si è invece rivelato uno spettacolo da baraccone”. Di conseguenza: “Quindi quando ha detto che voleva chiarire le cose ho pensato che fosse assolutamente ridicolo. Era talmente ovvio che mi abbiano tradita”. Arriva la chiusura: “Perché dovrebbe pensare che sia disposta a parlarle di nuovo. E quindi le ho detto semplicemente di dimenticarsi il mio numero di telefono”.

Carole Baskin ha inoltre rivelato a Radio Times di ritenere che il documentario abbia dato una voce di spicco ai critici che avevano fatto le stesse affermazioni infondate su di lei per anni. Così, d’improvviso, milioni di persone sono venute a conoscenza delle accuse lanciate contro di lei. Cosa che avrebbe dunque reso la storia migliore e lo spettacolo più facile da vendere a Netflix.