Tiger King: Netflix sta sviluppando un nuovo progetto

Secondo The Hollywood Reporter, Netflix è intenzionata ad espandere il franchise di Tiger King. Il colosso dello streaming punta a sviluppare un nuovo progetto sulla scia del successo della docuserie. Siegfried e Roy (Siegfried Fischbacher e Roy Horn) erano una coppia di maghi attivi dal 1990 al 2003. Una tigre di sette anni attaccò Horn durante uno degli spettacoli al Mirage Resort and Casino di Las Vegas. L’attacco ferì Horn in modo significativo e portò alla chiusura dello spettacolo. Di recente è morto di coronavirus all’età di 75 anni.

Grande successo per Tiger King

Tiger King è stato spesso criticato per il suo tono sensazionalista, ecco perché c’è chi crede che il nuovo episodio servirà alla serie per prendere un’altra direzione. Il dottor James Liu, un veterinario della fauna selvatica e un biologo sul campo che ha contribuito a produrre la serie, ha affermato che il nuovo episodio fungerà da “correttivo”. Tuttavia, un portavoce di Goode Films, che rappresenta il regista Eric Goode, ha affermato che non è vero che i futuri progetti di Tiger King “stiano andando su una strada più conservativa”. La popolarità dello show è esplosa da sin dall’esordio su Netflix. Sono state ordinate più sceneggiature basate sul documentario, tra cui una interpretata da Nicolas Cage nel ruolo di Joe Exotic e un’altra interpretata da Kate McKinnon nel ruolo di Carol Baskin.

Tutti gli episodi di Tiger King: Murder, Mayhem e Madness sono attualmente in streaming su Netflix. La miniserie, prodotta e distribuita da Netflix, narra le vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, noto come Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo. Nonché proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici.