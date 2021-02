Tiger King potrebbe avere una seconda stagione?

Siete pronti per la seconda stagione di Tiger King? L’anno scorso, quando la pandemia COVID-19 è iniziata e ha portato a blocchi globali, Netflix ha rilasciato una serie che ha catturato gli occhi e le menti degli spettatori di tutto il mondo. Parliamo della controversa e bizzarra serie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Poco dopo l’uscita, Netflix ha rivelato che la serie è stata guardata da circa 64 milioni di utenti nelle prime quattro settimane di streaming. Mesi dopo quel successo, arriva la notizia di una possibile seconda stagione.

James Garretson ha indicato marzo o aprile

Sia John Reinke che James Garretson, intervistati nella serie, hanno alluso ad “un’altra stagione” della serie che potrebbe arrivare presto. Nessuna delle due parti ha fornito un lasso di tempo ufficiale, ma Garretson ha detto che vedremo qualcosa tra “marzo o aprile 2021”. In questo caso Tiger King 2 arriverebbe ad un anno esatto di distanza dai primi episodi. Al momento non è chiaro se ad uscire in primavera sarà la nuova stagione per intero o soltanto un trailer che anticiperà qualcosa riguardante il prossimo lotto di episodi.

Dal debutto dello spettacolo, Joe Exotic ha tentato di fare pressioni per ottenere la grazia dall’ex presidente Trump, ma senza successo. Carole Baskin, la proprietaria di Big Cat Rescue che aveva trascorso anni cercando di chiudere lo zoo privato di Exotic, ha ottenuto i diritti sugli animali e sulla proprietà di Exotic dai tribunali. Inoltre “Doc Antle”, un altro eclettico proprietario di uno zoo privato presente nello spettacolo, è stato incriminato per molteplici accuse, tra cui cospirazione per il traffico di animali selvatici, crudeltà sugli animali e altro.