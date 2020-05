Time Lord Victorious di Doctor Who: svelati i primi dettagli...

Ad aprile, la BBC ha annunciato Time Lord Victorious, un progetto cross-mediale dedicato a Doctor Who. La BBC ha rilasciato nuovi dettagli sulle prime puntate della storia, che prendono spunto da due nuovi romanzi di Doctor Who: The Knight, The Fool and The Dead di Steve Cole uscito ad ottobre. All Flesh is Grass di Una McCormack uscirà invece a dicembre.

Nel progetto ritroviamo tre iconiche incarnazioni del Dottore, ovvero l’ottavo interpretato da Paul McGann, il nono interpretato da Christopher Ecclestone, e il decimo interpretato da David Tennant. I tre dovranno viaggiare attraverso lo Spazio e il Tempo per difendere l’universo da una terribile razza. Questi romanzi sono solo l’inizio della storia. La BBC afferma che la narrativa di Time Lord Victorious si diffonderà tra audio, romanzi, fumetti, vinile, digitale, teatro immersivo, escape room e giochi. L’evento durerà dodici settimane, con il rilascio di prodotti nei avri appuntamenti che si terranno da settembre a gennaio 2021.

Il poster dell’evento svela molti personaggi

Il mese scorso intanto è stato rilasciato il primo poster dell’evento. Al centro troviamo David Tennant con un’uniforme da Signore del Tempo e uno sguardo piuttosto preoccupante. Ai suoi lati sono presenti altri due Dottori, il Nono con il volto di Christopher Eccleston e l’Ottavo, alias Paul McGann. Oltre a loro però ci sono altri personaggi interessanti provenienti direttamente dallo show BBC. Innanzitutto si nota una grande armata Dalek, storici nemici dei Signori del Tempo. È presente anche un Ood, razza aliena che più volte ha incrociato la propria strada con il Dottore. Soprattutto però compare Rose Tyler, sempre rappresentata da Billie Piper, prima companion del ritorno televisivo di Doctor Who rimasta nel cuore dei fan.

Ricordiamo infine che Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore.