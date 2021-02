Time Traveler’s Wife: Theo James e Rose Leslie nella serie HBO

Theo James e Rose Leslie sono stati scelti per il ruolo principale della prossima serie della HBO Time Traveler’s Wife. Basata sull’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger, la serie racconta la storia di Clare (Leslie) e Henry (James) e di un matrimonio con un problema: il viaggio nel tempo. Clare è descritta come focosa, intelligente e inarrestabile e per la maggior parte della sua vita ha avuto un segreto incredibile. Da quando aveva sei anni Clare ha un amico immaginario: un uomo gentile e divertente, a volte vecchio, a volte giovane, che appare nel bosco dietro casa sua e le racconta le storie del futuro. Le visite del misterioso Henry sono i punti luminosi nel tedio della sua infanzia.

Clare scopre che l’amico non è immaginario

Con il passare degli anni Clare diventa una bellissima giovane donna, inizia a rendersi conto che il suo amico non è immaginario: è un viaggiatore del tempo, in visita dal futuro. E lui non viene solo da un vecchio futuro, è dal suo futuro. Clare ha un appuntamento letterale con il destino. Un giorno incontrerà un giovane di nome Henry DeTamble – che conoscerà molto bene ma che non la riconoscerà affatto – e diventerà la moglie del viaggiatore del tempo.

Entrare a far parte della serie riporta Rose Leslie nell’ovile della HBO, poiché in precedenza ha interpretato Ygritte in più stagioni della serie “Game of Thrones”. È anche conosciuta per i suoi ruoli in spettacoli come “Downton Abbey” e il dramma legale della CBS All Access “The Good Fight”. È rappresentata da Hamilton Hodell, UTA, Anonymous Content e Peikoff Mahan.

Il problema di Henry

Il personaggio Henry ha un problema. Da quando aveva otto anni viaggia nel tempo. Non è un superpotere, è una condizione – non può farci niente. A volte, quando Henry è stressato o preoccupato, a volte senza alcun motivo, perde la presa sul momento attuale e cade nudo nel passato o nel futuro. Un minuto sta preparando la colazione, quello dopo è nudo in una casa di cura nel 1973. Può restare bloccato lì per minuti o mesi, non lo sa mai. La sua vita è un ottovolante di pericoli costanti e di sopravvivenza impazzita. Finché un giorno incontra una bellissima rossa nella biblioteca dove lavora. Il suo nome è Clare Abshire e sebbene non l’abbia mai vista prima, afferma di averlo conosciuto per tutta la vita. Alla fine la sua maledizione gli ha dato qualcosa di buono e Clare ed Henry stanno per divertirsi.

Theo James è meglio conosciuto per il suo ruolo nella trilogia del film “The Divergent”. I suoi altri crediti cinematografici includono “Underworld: Blood Wars” e “Underworld: Awakening”. I suoi ruoli televisivi includono la voce di personaggi sia in “The Dark Crystal: Age of Resistance” che in “Castlevania”, entrambi su Netflix. È rappresentato da UTA, Markham, Froggatt e Irwin e Sloane Offer.