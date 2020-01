Timmy Failure: Mistakes Were Made, il trailer del film Disney+

È stato pubblicato nelle ultime ore il primo trailer di Timmy Failure: Mistakes Were Made, una delle pellicole originali che presto faranno il debutto su Disney+. Come tante altre piattaforme di streaming infatti, anche quella della Casa di Topolino ha in cantiere diversi progetti realizzati appositamente, tra serie TV e film. Vediamo di che si tratta per questo.

Timmy Failure: Mistakes Were Made, online il primo trailer

La pellicola è ispirata a una serie di libri per ragazzi, creata dall’autore statunitense Stephan Pastis, che ha collaborato anche alla sceneggiatura. Il protagonista è proprio Timmy Failure ed è al centro di un concept decisamente originale. Il giovane undicenne infatti è a capo di una agenzia di investigazioni e ritiene di essere il miglior detective della città. Ma non finisce qui! A fargli compagnia nelle sue indagini infatti c’è un amico decisamente curioso, ovvero un orso polare, che insieme a lui si occupa della Total Failure Inc.

Insomma, un’idea piuttosto bizzarra, che però potrebbe regalare avventure interessanti. Un progetto che prima di arrivare sulla piattaforma di streaming farà il suo debutto al Sundance Film Festival fra poche settimane. Dopo questo passaggio, arriverà anche online il 7 febbraio per la gioia di tutti gli abbonati al servizio.

Cosa ne pensate? Vi piace questo primo trailer di Timmy Failure: Mistakes Were Made? Cosa vi aspettate da questa pellicola dopo le prime immagini?

Vi ricordiamo che il film arriverà su Disney+ il prossimo 7 febbraio. Diretto da Tom McCarthy, vede nel cast Winslow Fegley nei panni del protagonista, affiancato da Ophelia Lovibond, Craig Robinson e Chloe Coleman.