Secondo il portale vanityfair l’attore franco-americano Timothée Chalamet è stato scelto per interpretare un giovane cantante nel film «Going Electric». L’attore dovrebbe in questo modo interpretare Bob Dylan da giovane nello show. Il film di Fox Searchlight è diretto dal regista di Le Mans ’66 – La grande sfida, James Mangold. La pellicola racconta quando, nel 1965, Bob Dylan suonò al Newport Folk Festival una chitarra elettrica. Tutto ciò portò gli integralisti verso una grande indignazione. Dylan sembrava infatti aver tradito il proprio pubblico. Invece quel giorno che appariva nefasto, diede alla carriera di Dylan una svolta decisiva alla sua carriera. Un cambio fondamentale che verrà narrato in un film.

Timothée Chalamet in Going Electric

Going Electric sembra infatti essere entrato nelle fasi ufficiali della lavorazione hollywoodiana. A dirigere il tutto dovrebbe essere James Mangold. Mentre l’attore scelto per interpretare il protagonista principale sarebbe Timothèe Chalamet. Il ragazzo starebbe già prendendo lezioni di chitarra, così da familiarizzare prima delle riprese con la chitarra acustica e con quella elettrica.

Ricordiamo che Timothée Chalamet è un attore statunitense. Dopo aver recitato piccoli ruoli in numerose serie televisive di successo come Law & Order – I due volti della giustizia e Homeland – Caccia alla spia, Chalamet ha esordito sul grande schermo con la commedia Men, Women & Children (2014), Interstellar (2014) e in seguito con il western Hostiles – Ostili (2017) e l’acclamata commedia drammatica Lady Bird (2017). Il successo arriva con il ruolo di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (2017). Nel 2018 recita nel film Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, grazie al quale ottiene una nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globe 2019, ai Premi BAFTA 2019 e agli Screen Actors Guild Awards 2019.