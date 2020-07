Stratagemmi e consigli per DM e giocatori per superare la sindrome del "colpito" e "mancato"!

Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo, di interpretazione, dove l’obbiettivo è sedersi attorno ad un tavolo per creare delle meravigliose storie condivise piene di emozioni, di drammi, di colpi di scena. Per tutto questo, a ben guardare, non servirebbe nemmeno un vero e proprio regolamento, certamente non uno così dettagliato e complesso come quello di D&D! Il regolamento, le tabelle, i valori numerici, le varie azioni che i personaggi possono intraprendere, sono soprattutto rilevanti nell’altra grande metà di Dungeons & Dragons, l’aspetto più ludico e in certi versi competitivo: il combattimento! Sì, perché se è senz’altro vero il mantra che dice che a D&D non si vince né si perde, è altrettanto vero che o il gruppo riesce a sterminare quell’esercito di zombie, o verranno tutti mangiati. Un finale narrativamente molto interessante, sicuramente, ma…diciamolo, quando si aprono le danze tutti, elfi, nani, guerrieri, maghi, ladruncoli e figli di nobili vogliono vincere la battaglia!

Insomma: il combattimento è sicuramente una parte fondamentale dell’esperienza di D&D, ma se vi siete trovati in una qualunque sessione di gioco lo avrete percepito anche voi. Quando il Dungeon Master vi chiede di tirare per l’iniziativa l’atteggiamento dell’intero tavolo cambia, ci si siede più dritti sulla sedia, si recuperano tutti i fogli della scheda, si tengono i manuali sotto mano: sta iniziando il combattimento, ed è quasi come se iniziasse un gioco nel gioco. Questa rubrica si chiama Il Tiro d’Iniziativa, perché è dedicata a chi sta iniziando il proprio percorso di scoperta di questo bellissimo passatempo, e mai come oggi il titolo è azzeccato, perché oggi parliamo appunto dei nostri cinque suggerimenti su come rendere il combattimento più interessante!