Titans: nuovi spin-off in arrivo?

Di fronte al grande successo di Titans, DC Entertainment sta pensando ad alcuni potenziali spin-off. Alcuni addetti ai lavori ritengono che la piattaforma di streaming DC sia completamente impegnata a creare nuovi contenuti per i prossimi anni. Un ex dipendente di Digital Labs ha dichiarato a Business Insider che: “La sensazione in ufficio è che l’Universo DC sarà presente per almeno un altro anno o due”. Per poi aggiungere: “C’è impegno e finanziamenti”. Questi spin-off proposti non sarebbero i primi considerando che l’anno scorso ha visto la premiere di Doom Patrol su DC Universe.

Ottimi riscontri per Doom Patrol

In attesa di ulteriori novità sullo sviluppo dei nuovi spin-off di Titans, ricordiamo che Doom Patrol è una serie televisiva web americana creata da Jeremy Carver per DC Universe . Basato sull’omonimo team di supereroi della DC Comics, la serie vede nel cast Jane (Diane Guerrero), Rita Farr (April Bowlby), Vic Stone (Joivan Wade), Larry Trainor (Matt Bomer/Matthew Zuk). Oltre a Cliff Steele (Brendan Fraser/Riley Shanahan) e il capo (Timothy Dalton) come membri dell’omonima pattuglia di Doom.

Sebbene Bowlby, Bomer e Fraser riprendano i loro ruoli dalla serie Titans della DC Universe, i due spettacoli sono ambientati in continuità separate. Lo show segue gli improbabili eroi della squadra omonima che hanno ricevuto tutti i loro poteri in circostanze tragiche e sono generalmente evitati dalla società.