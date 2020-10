Titans: pubblicato il primo sguardo a Red Hood

Titans ha rilasciato il primo sguardo ufficiale a Jason Todd nei panni di Red Hood nella prossima terza stagione della serie DC, con le stagioni 1 e 2 che debuttano su HBO Max l’1 novembre. L’attore di Jason Todd Curran Walters ha offerto ai fan uno sguardo dietro le quinte della sua preparazione per il ruolo di Red Hood in Titans. Con la migrazione della programmazione originale di DC Universe su HBO Max, le prossime stagioni di Titans, Young Justice e Doom Patrol saranno trasmesse in streaming esclusivamente sul servizio di abbonamento premium di WarnerMedia.

Altre serie pronte al debutto su HBO Max Altre serie pronte al debutto su HBO Max

L’area “Coming Soon” di HBO Max include serie e film come lo speciale The West Wing, The Witches e altri. Sono incluse anche le date di debutto per Titans Stagione 2, Young Justice: Outsiders e Stargirl Stagione 1. Queste le date: Stagione 2 di Titans e Young Justice: Outsiders (la sua seconda stagione) debuttano il 1 novembre, con la Stagione 1 di Stargirl debuttando il 1 dicembre. I fan hanno molto da aspettarsi nella terza stagione di Titans. Lo spettacolo presenterà Barbara Gordon e il cattivo Spaventapasseri mentre sposterà la squadra a Gotham City. Inoltre, Jason Todd abbandonerà il suo personaggio di Robin per la sua identità di Red Hood dai fumetti DC mentre prende di mira i Titani.

In streaming ora su DC Universe, la seconda stagione di Titans vede protagonisti Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Anna Diop nei panni di Kory Anders, Teagan Croft nei panni di Rachel Roth. Oltre a Ryan Potter nei panni di Garfield Logan, Curran Walters nei panni di Jason Todd, e Conor Leslie nei panni di Donna Troy, con Minka Kelly nei panni Dawn Granger. Ci sono anche Alan Ritchson è Hank Hall, Joshua Orpin è Superboy, Chelsea Zhang è Rose Wilson. Completano la squadra Chella Man è Jericho, Drew Van Acker è Aqualad, Esai Morales è Deathstroke e Iain Glen è Bruce Wayne.