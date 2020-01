To Your Eternity diventerà un anime in autunno

Kodansha ha annunciato ufficialmente che il manga To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) di Yoshitoki Ooima verrà trasferito in una serie anime. La messa in onda è prevista sulla rete tv nipponica NHK Educational a Ottobre. È stata diffusa inoltre anche la prima key visual per To Your Eternity con il logo della serie e il protagonista principale dell’opera. Fumetsu no Anata è pubblicato in inglese da Kodansha e in Italia da Star Comics. In corso dal 2016, il 17 gennaio sarà pubblicato il dodicesimo tankobon in patria, mentre in Italia è prevista l’uscita del sesto volume pochi giorni dopo.

Ricordiamo che la prima parte dell’opera si è conclusa il 4 Dicembre 2019 con la seconda parte la cui partenza è prevista il 22 Gennaio 2020 sul numero 8 del settimanale di manga per ragazzi edito da Kodansha. Riguardo la trama della storia il protagonista è un essere immortale atterrato un giorno nella tundra. Il suo potere speciale lo porta a mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie intorno a lui dal mondo. In questo modo assume la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo in cui le loro strade si dividono. Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una evoluzione continua.

Il primo volume della serie vendette 29.288 copie, raggiungendo la 17ª posizione sulla classifica settimanale dei manga stilata dalla Oricon. Il secondo volume raggiunse la 34ª posizione, vendendo 22.565 copie nella prima settimana, mentre il terzo arrivò 41° vendendo 20.445 copie. Il 10 maggio 2019 ha vinto il premio come miglior manga shōnen alla 43esima edizione del Premio Kodansha per i manga insieme a The Quintessential Quintuplets.