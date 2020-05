Spider-Man: Un nuovo universo doveva avere un cameo degli altri Spidey cinematografici

In Spider-Man: Un nuovo universo abbiamo quasi avuto il ritorno di Tobey Maguire nei panni dell’eroe. Non solo lui, ma anche gli altri attori che hanno interpretato il personaggio sul grande schermo, ovvero Andrew Garfield e ovviamente Tom Holland. Lo hanno rivelato gli autori su Twitter nelle ultime ore, spiegando perché il progetto originale sia saltato.

Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland avevano un cameo in Spider-Man: Un nuovo universo

Durante una visione collettiva del film, commentata in diretta su Twitter, il produttore Christopher Miller ha risposto a una domanda di un fan in merito a un possibile cameo di Tom Holland. Ai tempi dell’uscita della pellicola infatti c’erano stati rumor in merito a questa idea, che poi non si è concretizzata. Miller ha confermato che era tra le ipotesi vagliate, ma in una versione più ambiziosa che avrebbe coinvolto anche gli altri Spider.Man del grande schermo. Potete leggere il tweet in questione qui di seguito.

We pitched the Sony brass an ambitious tag involving Spider-Ham, Tobey, Andrew, and Tom. They felt it was “too soon”#SpiderVerse #QuarantineWatchParty https://t.co/E91H1eLysr — Christopher Miller (@chrizmillr) May 7, 2020

“Abbiamo proposto al team di Sony un’ambiziosa reunion che coinvolgesse Spider-Ham, Tobey, Andrew e Tom. Per loro però era ‘troppo presto’“.

Insomma, per un attimo è esistita la possibilità che Tobey Maguire riprendesse il suo ruolo di Spider-Man, anche se ovviamente in una parte solo vocale. Un concept che probabilmente avrebbe fatto impazzire i fan dell’eroe Marvel, che ricordano ancora con affetto quella versione di Peter Parker (con i suoi alti e bassi).

È interessante quel “troppo presto” citato da Miller. Non è chiaro se si riferisca al fatto che lo Spider-Man di Tom Holland non avesse ancora abbastanza seguito o se si riferisse al tempo trascorso dall’ultima apparizione di Andrew Garfield o Tobey Maguire nel ruolo o ancora chissà che altro. In ogni caso però apre sicuramente la possibilità che questo incredibile incontro avvenga nel sequel, attualmente fissato per il 2022.