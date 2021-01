Riscoprire Tolkien a fumetti grazie a ReNoir Comics

La vita del grande scrittore diventa un volume in uscita proprio in questi giorni

Ci sono poche figure nella storia che hanno lasciato un’impronta chiave per la cultura Nerd come J.R.R. Tolkien. Questo autore ha dato vita a un immaginario estremamente ampio, influenzando le diverse generazioni di scrittori fantasy (e non solo) che sono venute dopo di lui. Davanti a personaggi del genere è sempre appassionante conoscerne e approfondirne la vita. Magari con una bella biografia a fumetti, come quella dedicata a Tolkien, pubblicata in questi giorni da ReNoir Comics.

ReNoir Comics lancia una biografia a fumetti di Tolkien

Si tratta di un’opera che vede Willy Duraffourg alla sceneggiatura, accompagnato da Giancarlo Caracuzzo ai disegni e da Flavia Caracuzzo e Joël Odone ai colori. Il titolo, in qualche modo programmatico, è Tolkien – Rischiarare le tenebre e il volume è già disponibile nelle librerie, fumetterie e store online, compreso quello della sua stessa casa editrice.

All’interno di questa biografia si andrà a esplorare la vita di Tolkien ben prima che diventasse un professore a Oxford e prima che scrivesse le sue opere più celebri. Si torna infatti agli anni in cui l’autore era solo un giovane studente di filologia inglese, arruolatosi da volontario per combattere in Francia durante la Prima Guerra Mondiale.

Proprio questa esperienza sarà fondamentale per il futuro grande autore. I momenti terribili vissuti nelle trincee lo segneranno, portandolo a rifiutare in ogni modo i conflitti, volgendo il proprio interesse all’amore per la moglie Edith, all’amicizia e, naturalmente, alla produzione letteraria.

Gli autori sono partiti da una precisa e rigorosa ricerca delle fonti, per ricostruire al meglio quanto vissuto da Tolkien in quegli anni bui. Tra racconti degli amici, lettere e saggi dedicati all’autore emerge un ritratto chiaro di quanto quell’esperienza sia stata fondamentale per lui e di conseguenza per la storia della letteratura.

Per maggiori informazioni su Tolkien – Rischiarare le tenebre (e per leggerne un’anteprima) vi rimandiamo al sito ufficiale di ReNoir Comics.