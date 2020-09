Tom Cruise andrà nello spazio, è ufficiale!

Il COVID-19 ha avuto un impatto forte sulle produzioni cinematografiche e televisive, tanto che gli studi cercano di capire come creare contenuti diversi in questa “nuova normalità”. La star d’azione Tom Cruise ha involontariamente trovato un modo davvero particolare per farlo, cosa dimostrata dalla notizia secondo la quale l’attore è pronto girare un film interamente nello spazio. Lo show è una collaborazione tra Space X di Elon Musk e la NASA, e la produzione si svolgerà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Tom Cruise e Doug Liman prenotati per un viaggio ad ottobre 2021

Intanto, secondo un nuovo rapporto di TMZ, un elenco di prenotazioni dal 2020 al 2023 vede Tom Cruise e il regista Doug Liman tra i passeggeri della Stazione Spaziale Internazionale. I due sono contrassegnati come “tourist”, qualifica che ricevono i passeggeri privati di questi viaggi oltre la nostra atmosfera. Il duo dovrebbe fare un giro sul razzo e la capsula SpaceX Crew Dragon per la ISS, che verrà lanciata nell’ottobre del 2021.

Per il film d’azione-avventura, che è ancora senza titolo, la Universal Studios ha stanziato un budget di i $ 200 milioni. Alcuni giorni dopo le prime voci sul film, l’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha confermato la notizia. Quest’ultimo ha dichiarato che tali film “ispireranno una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare in realtà gli ambiziosi piani della NASA”. Tutte queste indiscrezioni confermano, quindi, che Tom Cruise girerà sullo spazio.

Un progetto che appare piuttosto coerente con la carriera di Tom Cruise, protagonista di tante acrobazie nei precedenti film. Basti ricordare che all’interno del franchise di Mission: Impossible ha scalato il grattacielo Burj Khalifa in Protocollo Fantasma, ed è poi rimasto appeso a un lato di un aereo in Rogue Nation, stessa cosa in Fallout ma ad un elicottero. Proprio questo film ha dovuto interrompere brevemente la produzione quando Tom Cruise si è rotto la caviglia saltando sui tetti. A breve, dunque, lo vedremo anche ‘passeggiare’ per lo spazio.