Tom Hardy anticipa Spider-Man in Venom 2?

Nelle ultime ore si è molto parlato di Venom 2. Sono stati infatti annunciati nuovo titolo e una nuova data di uscita. Tom Hardy potrebbe però aver commesso un autogol facendo trapelare una indiscrezione clamorosa. L’interprete di Eddie Brock ha pubblicato un post su Instagram che sembrava anticipare una lotta tra Venom e lo Spider-Man di Tom Holland. Il post è stato eliminato con grande celerità ma Brandon Davis è riuscito a catturarlo e condividerlo sul suo profilo. La possibilità di un crossover fra Spider-Man e Venom è una possibilità di cui si parla già da mesi.

Di seguito il tweet incriminato:

Fissata la data di uscita di Venom: Let There Be Carnage

La nuova avventura si chiamerà Venom: Let There Be Carnage, con un chiaro riferimento all’avversario dell’antieroe nella pellicola. Mentre la data di uscita dello show è stata fissata al 25 giugno 2021. Venom è un personaggio immaginario dei fumetti della Marvel Comics, rivale/alleato ed ex nemico giurato dell’Uomo Ragno. Venne ideato negli anni ottanta da David Michelinie e dal disegnatore Todd McFarlane. Il personaggio è un simbionte alieno, ovvero una sorta di parassita extraterrestre che per sopravvivere necessita di attaccarsi ad un altro organismo vivente. Nato inizialmente come un feroce e violento villain, nel corso dei suoi anni editoriali è divenuto un antieroe che non uccide per divertimento.

Nel 2018 è nato il primo film dedicato al personaggio con la scelta ricaduta su Tom Hardy per Venom. Diretto da Ruben Fleischer, si tratta del primo film del Sony’s Marvel Universe in cui la Marvel non è coinvolta; il produttore Matt Tolmach ha dichiarato che Venom non fa parte del Marvel Cinematic Universe. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da adulti per la presenza di “sequenze fantascientifiche di azione violenta e linguaggio non adatto”. Nel primo weekend di programmazione nelle sale statunitensi, la pellicola si posiziona al primo posto del botteghino e segna il nuovo record del miglior esordio nel mese di ottobre incassando 80 milioni di dollari. In Italia si posiziona al primo posto con un incasso di 3,7 milioni di euro.