Tom Hiddleston professore di storia del MCU per Owen Wilson...

L'attore racconta come il collega ha contribuito a "formarlo" per lo show in arrivo su Disney+

Owen Wilson ha parlato della sua esperienza di lavoro con l’attore Tom Hiddleston nella prossima serie Marvel Loki e di come Hiddleston gli abbia insegnato la storia del Marvel Cinematic Universe (MCU). Wilson stava promuovendo il suo ultimo film Bliss su The Jess Cagle Show quando il conduttore Jess Cagle gli ha chiesto come si preparasse a interpretare Mobius nel prossimo spettacolo per Disney+. L’attore ha allora dichiarato che Hiddleston lo ha guidato attraverso la tradizione del MCU attraverso quelle che ha definito “le lezioni di Loki”. “[Tom Hiddleston], per un paio di giorni mi ha guidato attraverso l’intera storia e mi ha mostrato clip degli altri film e come tutto questo ha contribuito alla storia”, ha ricordato Wilson. Per poi aggiungere “Quindi è stato davvero gentile da parte di Tom che me ne ha parlato, illustrandomi il suo personaggio”.

Owen Wilson interpreterà Mobius

La storia del MCU sarà particolarmente importante nella prossima serie di Loki poiché il personaggio principale viaggia attraverso più linee temporali, probabilmente alterando gli eventi passati. Wilson interpreta Mobius, un personaggio che lavora per la Time Variance Authority (TVA) e, nei fumetti, è un impiegato responsabile della gestione delle sequenze temporali nel multiverso. La serie Loki vede nel cast Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw e Richard E. Grant. Arriva su Disney+ a maggio 2021.

Circa un mese fa è intanto arrivato il primo trailer di Loki. Il personaggio principale fa la sua grande fuga dagli Avengers solo per finire nelle mani della TVA (probabilmente, l’Autorità per la varianza temporale). Da lì, il promo offre alcuni scorci sul futuro di Loki, nessuno dei quali ha molto senso fuori dal contesto. Naturalmente, il filmato contiene alcuni suggerimenti. Ad esempio, alcune delle riprese si svolgono in un negozio Roxxon, che è una società che è apparsa frequentemente nella trilogia di Iron Man e in spettacoli Marvel Television come Cloak & Dagger e Agent Carter.