L’attore Tom Hiddleston ha svelato cosa ha guardato in tv durante la quarantena. L’interprete di Loki ha apprezzato molto The Last Dance di ESPN, di cui dice di essere stato “ispirato”. Hiddleston ha anche guardato alcune classiche partite di tennis del passato oltre al film cult Dirty Dancing. Queste le sue parole: “Sono stato conquistato, commosso e ispirato da The Last Dance, la serie di documentari su Michael Jordan e sui Chicago Bulls a metà degli anni ’90 (Steve Kerr!)”. Ha inoltre aggiunto: “Ho rivisitato vecchie partite di tennis, che in qualche modo ho trovato molto confortanti: in particolare la finale di Djokovic/Federer Wimbledon 2014”. Oltre a: “E – perché tutti abbiamo bisogno di rallegrarci – Dirty Dancing”. Uuna lista, dunque, abbastanza variegata che, sulla base della sua conversazione con The Guardian, Tom Hiddleston sembra aver apprezzato molto.

Di recente a Taika Waititi, protagonista di una lunga chiacchierata con i fan, è stato chiesto se Loki apparirà nel film Thor: Love and Thunder. Dal momento in cui Loki si impossessa del Tesseract in Avengers: Endgame, i fan hanno infatti iniziato ad ipotizzare la presenza del Dio dell’Inganno nel futuro dell’MCU. In merito Waititi ha fatto sapere: “Oh, sì… Non posso dirlo. Se avessi voluto uccidere Loki per qualche motivo, avrei chiesto e Marvel avrebbe potuto rispondermi che gli serviva per Infinity War. Di solito è così che scopro cosa succederà”.

La serie su Loki è prevista per il 2021

Ad oggi non ci sono certezze sul destino di Loki. Da quanto intravisto dalle foto dal set e dal primo teaser della serie dedicata al Dio dell’Inganno, è probabile che l’Asgardiano sia stato preso in custodia dagli agenti del Time Variance Authority dopo la sua fuga in Avengers: Endgame. ntanto ricordiamo che la serie TV Marvel Studios Loki sbarcherà nei primi mesi del 2021 sul servizio streaming Disney+.