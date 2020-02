Tom Holland ha cancellato Instagram perché ne era ossessionato

Quante cose si dicono ogni giorno sull’influenza che i social media hanno sulle nostre vite. Sempre di più infatti queste piattaforme occupano parte del nostro tempo, che si tratti di un video simpatico, di un post interessante o di un meme da ricondividere. A quanto pare neanche le star del cinema sono immuni all’attrattiva delle piattaforme, nonostante i propri impegni e a volte devono prendere soluzioni drastiche. È il caso di Tom Holland, che ha rivelato di aver cancellato Instagram.

Tom Holland ha detto addio a Instagram perché ne era ossessionato

L’attore, diventato famoso in tutto il mondo dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Peter Parker alias Spider-Man, ha commentato il suo rapporto con i social network in una recente intervista per Onward, nuovo film Pixar che lo vedrà nelle vesti di doppiatore a fianco di Chris Pratt. Il giovane ha spiegato di aver dovuto salutare per un po’ il social, a causa di una sua ossessione che gli portava via troppa attenzione.

Tom Holland ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Non ho Instagram al momento. Ho sentito la necessità di allontanarmene e fare una pausa. Stava controllando la mia vita e stavo diventando ossessionato. Del tipo ‘Quanti like ho preso?’ e ‘Cosa dicono le persone della mia foto?’ e chi sta facendo questo e chi sta facendo quello… Mi sono reso conto che mi stavo focalizzando più sulla mia vita di Instagram che sulla mia vita reale“.

Non mancheranno comunque alcuni post sul profilo Instagram di Tom Holland in questi giorni, mentre è impegnato a promuovere la pellicola sopracitata. Ma per il resto, per il giovane attore del MCU, è tempo di staccare un po’ la spina.