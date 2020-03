Tom Holland doppierà Spider-Man nei parchi Disney

Tom Holland tornerà a doppiare Spider-Man nel nuovo parco a tema Avengers di Disneyland. Durante il D23 Expo, lo scorso agosto, Disney Parks ha annunciato ufficialmente Avengers Campus. Si tratta di una nuova area a tema Marvel prevista in due parchi: Disneyland Paris e Disney California Adventure. All’interno di questa nuova area ci saranno varie attrazioni legate al mondo dei Vendicatori. Questi sono inseriti nella “Marvel Experience” presente nei parchi Disney di tutto il mondo. Nel corso della riunione con gli investitori di marzo, la Disney ha svelato tutti i dettagli sul parco della California, spiegando che aprirà i battenti il 18 luglio del 2020.

Una delle attrazioni previste sarà dedicata interamente a Spider-Man. In questa occasione Tom Holland, l’attore che interpreta l’eroe al cinema, sarà la voce del personaggio al parco divertimenti. Tutto ciò avverrà sia nell’attrazione che nel resto delle strutture. In quella a tema Uomo Ragno i visitatori si uniranno a Spidey per catturare diversi Spider-Bots tramite il veicolo Web Slinger, che permetterà di lanciare ragnatele. Una volta completato il percorso si accederà al negozio WEB Suppliers, che metterà in vendita svariati gadget tra cui anche gli Spider-Bots.

Dan Fields, direttore creativo esecutivo di Disney Parks Live Entertainment, ha spiegato nei dettagli come funziona l’attrazione la Web Slingers: A Spider-Man Adventure. “Durante il giorno vedrai Spider-Man appollaiato sui parapetti dell’attrazione WEB. Chiacchiererà con le nuove reclute, ma si muoverà anche in azione sopra i tetti con incredibili acrobazie e imprese che sfidano la gravità”. Un impatto quindi forte. “E quando Spider-Man scenderà a terra, sarà più che felice di fermarsi a scambiare quattro chiacchiere con alcuni dei passanti che incontrerà nel campus”.

Per Spider-Man una tuta esclusiva

Spider-Man sfoggerà una tuta esclusiva dei Parchi Disney disegnato da Ryan Meinerding. Scot Drake, Portfolio Creative Executive della Walt Disney Imagineering, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. “Ne abbiamo parlato dal punto di vista del design, lavorando direttamente con Ryan Meinerding, che è il capo dello sviluppo visivo per i Marvel Studios, e che ha sviluppato un costume iconico, che rimarrà nell’immaginario di Spider-Man per anni a venire”.