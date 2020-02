Tom Holland ha discusso un remake di Ritorno al Futuro

In un video deepfake, Tom Holland e Robert Downey Jr. interpretavano Marty e Doc di Ritorno al Futuro. Peccato che un remake del genere non sembra realizzabile. Intervistato da BBC Radio 1, Holland ha svelato però di averne parlato con Universal. Queste le sue dichiarazioni: “Mentirei se dicessi che non ci sono state conversazioni in passato riguardo un qualche genere di remake. Ma quel film è il film più perfetto, o uno dei film più perfetti. Uno che non potrebbe mai essere rifatto meglio”. Arriva così una piccola apertura: “Detto questo, se Robert Downey Jr. ed io potessimo girare anche solo quella scena che hanno rifatto per divertirci potrebbe finanziarla lui perché ha un sacco di soldi”.

Un misto tra scherzo e verità nelle parole di Tom Holland: “Io accetterei la mia parcella e potremmo farla. Penso che lo dobbiamo a deepfake, perché hanno fatto un grande lavoro. Penso che parlerò con Robert per vedere se tentare di ricreare la cosa per deepfake”.

Gli autori non vogliono un remake

Ricordiamo che Robert Zemeckis e Bob Gale detengono i diritti di Ritorno al futuro. Per questo Universal non ha potuto ancora realizzarne un remake. Gli autori hanno sempre posto il veto sull’eventualità. In passato Zemeckis ha dichiarato: “Non potrà essere realizzato finché io e Bob non saremo morti”. La chiusura non lascia speranze: “Sono sicuro che allora lo faranno, a meno che i nostri eredi non trovino un modo per impedirlo”. Ritorno al futuro è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Ritorno al Futuro ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro. Nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.