Tom Holland isolato, ma non pensa sia Coronavirus

Tom Holland nelle ultime ore ha allarmato i fan. L’attore ha informato di non sentirsi particolarmente bene nel corso di una diretta su Instagram. Per l’allarme Coronavirus ha perciò scelto di auto-isolarsi, pur ammettendo di non credere di sentirsi male a causa del Covid-19. Queste le parole dell’attore: “Mi sento davvero male oggi, non penso di avere il coronavirus, ma sto comunque prendendo delle precauzioni extra. Mi sto auto-isolando all’interno di casa”. Inoltre ha aggiunto: “Questo è il primo giorno in cui mi sento davvero male. Fino a ieri mi sentivo bene e poi questa mattina mi sono svegliato e stavo malissimo, tossivo…”. Nei prossimi giorni conosceremo proprio da Holland l’evolversi della sua condizione di salute.

Tom Holland svela un curioso aneddoto

Di recente Tom Holland ha svelato di aver rubato degli oggetti di scena dai set dei film Marvel che lo hanno visto protagonista nel ruolo di Peter Parker. Nel corso di un’intervista a BBC Radio 1, Holland ha ammesso che la sua casa è piena di ‘souvenir’ dei film. Una vera e propria mania a cui non riesce a resistere. “Onestamente ho un set di spara ragnatele del costume di Spider-Man, che la Marvel non sa che ho preso, ma ora sì. Questi sono piuttosto importanti”, ha ammesso l’attore. Per poi aggiungere: “E ho portato via gli occhiali di Tony Stark. Una volta ho provato a prendere un costume, ma è un po’ difficile uscire dal set mentre si indossa la tuta di Spider-Man”.

Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker in occasione di Spider-Man 3. Lo show sarà diretto da Jon Watts e dovrebbe essere distribuito nelle sale americane a partire dal 16 luglio 2021. Di recente Production Weekly ha svelato che il nuovo film con Tom Holland sarà girato con il titolo “Serenity Now“. Una scelta coerente che ha un suo significato.