Tom Holland in futuro vorrebbe interpretare James Bond

La star di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe Tom Holland ha dichiarato in una recente intervista che vorrebbe interpretare il prossimo James Bond. “Ho due ruoli in arrivo che interpreterò nei prossimi anni di cui sono davvero entusiasta, ma non posso ancora parlarne”, ha esordito Holland a Variety durante una nuova intervista sul prossimo Spider- Man 3. Così ha ammesso: “Ma voglio dire, in definitiva, come giovane ragazzo britannico che ama il cinema, mi piacerebbe essere James Bond”. L’attore ha sottolineato come il suo sia soltanto un desiderio, sottolineando con ironia: “Sto piuttosto bene con un completo. Sarei come un James Bond davvero basso”.

Secondo i bookmakers il favorito è Tom Hardy

I commenti di Tom Holland su come entrare nel ruolo di 007 arrivano circa un mese dopo che Regé-Jean Page, star di Bridgerton, è emerso come potenziale candidato per il prossimo Bond. Dopo il successo della serie Netflix, la società di scommesse britannica Ladbrokes ha puntato su Page che ora ha una possibilità di 5/1 di sostituire Daniel Craig come spia internazionale, saltando dalla sua precedente possibilità di 40/1 a Natale 2020. All’epoca, il rappresentante della Ladbrokes Alex Apati ha spiegato: “Tom Hardy è ancora in testa come favorito, con James Norton subito dietro al secondo posto”. Alla corsa come James Bond si è aggiunto quindi anche Tom Holland.



In altre notizie relative a James Bond, il filmato di un remake annullato del popolare videogioco GoldenEye 007 è emerso di recente online, inducendo i giocatori a chiedersi cosa avrebbe potuto essere se il gioco aggiornato fosse stato rilasciato durante l’era Xbox 360. Trafugato per intero da YouTuber Graslu00, il filmato mostrava modelli di armi migliorati, gioco più fluido e immagini più nitide rispetto al gioco originale del 1997. Sebbene non sia chiaro se un remake di GoldenEye verrà mai rilasciato, IO Interactive ha annunciato l’anno scorso di essersi assicurata la licenza per realizzare un nuovissimo gioco di Bond.

No time To Die uscirà il 2 aprile

L’attuale 007 Daniel Craig riprenderà il suo ruolo di James Bond per la quinta e ultima volta nel prossimo No Time to Die. Il film segue la super spia mentre combatte il cattivo Safin (Rami Malek) e scopre un oscuro segreto su sua moglie Madeleine (Léa Seydoux). Diretto e co-sceneggiato da Cary Fukunaga, No Time to Die è interpretato da Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek. Il film arriva nelle sale il 2 aprile.