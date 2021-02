Dopo Tom Holland, anche Joe Russo fa un’intervista senza pantaloni...

La star di Cherry, Tom Holland, ha fatto discutere dopo aver dichiarato di sentirsi particolarmente a suo agio a casa mentre parla alla stampa in maniera virtuale. L’attore ha infatti un segreto: niente pantaloni. Apparentemente elegante, con indosso un cappotto e una camicia per le sue interviste online, la giovane star in realtà indossa solo gli indumenti intimi dalla vita in giù. Dopo aver rivelato il suo segreto postando un’immagine di quel momento, il suo frequente collaboratore e co-regista di Cherry Joe Russo ha confessato di aver adottato la stessa filosofia. Così ha condiviso una foto di confronto delle loro strategie senza pantaloni.

Il cast e la trama di Cherry

Nel cast di Cherry, oltre Tom Holland, ci saranno Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck e Michael Gandolfini. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, il film racconta le vicende di un giovane di Cleveland. Quest’ultimo decide di unirsi all’esercito dopo essere stato respinto dall’amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natale affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico. Gli viene perciò prescritto l’oppiode Ossicodone.

Joe Russo in precedenza ha espresso l’idea che Cherry fosse una performance degna di un Oscar per Holland. Sulla scia di The Devil All The Time, gli sforzi di Holland per mettere in mostra le sue capacità di recitazione. Il tutto in diretto contrasto con quello del ruolo spensierato di Spider-Man, continueranno proprio con Cherry. Il film segue il protagonista in una spirale oscura durante l’epidemia di oppioidi in America. “Lo pensiamo come un film epico, ed è più che altro il viaggio della vita di una persona”, ha detto Anthony Russo a VanityFair sul film. “Ma ha una personalità un po’ divisa tra l’essere questo studio del personaggio e un ciclo di vita epico.” Ha aggiunto.