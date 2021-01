Tom Holland pensava che l’avrebbero licenziato dopo Civil War

Prossimamente sarà impegnato in Cherry, la cui uscita è prevista per il 26 febbraio 2021

Durante una chiacchierata con Daniel Kaluuya del portale Variety, Tom Holland ha raccontato che dopo Captain America: Civil War era convinto l’avrebbero licenziato. L’attore ha infatti dichiarato: “Dal momento delle riprese di Captain America: Civil War fino a Spider-Man: Homecoming ero convinto che mi avrebbero licenziato. Non so perché”. Così ha spiegato: “Civil War non era ancora uscito e non avevo sentito niente da nessuno. Non riesco davvero a spiegarlo. Era orribile, ma non lo fecero, ovviamente”. Ma: “Fu pazzesco, amico. Ho amato ogni minuto di quell’esperienza”.

Tom Holland ha precisato che “Fu strano. Il processo di casting fu orribile. – anche perché – Sono stati sette mesi di provini. Devo aver fatto sei audizioni e non ti dicono niente. Eravamo io e altri sei bambini e Robert Downey jr., il che è stato pazzesco”. L’attore ha raccontato poi un aneddoto: “Si tratta del miglior provino che abbia mai fatto, i miei agenti dissero che alla Marvel piace che tu impari esattamente le parole: non puoi improvvisare. E poi, al primo ciak, Downey ha cambiato completamente la scena”. Una situazione particolare: “Abbiamo iniziato ad improvvisare l’uno con l’altro e, voglio dire, per sembrare un po’ cazzone, ho chiamato mia madre dopo e ho detto ‘Penso di aver capito”.

Tom Holland sarà impegnato prossimamente in Cherry, la cui uscita è prevista per il 26 febbraio 2021. Nel cast di Cherry, oltre Tom Holland, ci saranno Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck e Michael Gandolfini. Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, il film racconta le vicende di un giovane di Cleveland che decide di unirsi all’esercito dopo essere stato respinto dall’amore della sua vita. Diventato medico militare in Iraq, Walker assiste a tutta la violenza e carneficina del conflitto e ritorna nella sua città natale affetto da un grave caso di disturbo da stress post traumatico. Gli viene perciò prescritto l’oppiode Ossicodone.