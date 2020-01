Tom Holland mangia un pomodoro per celebrare il nuovo premio di Avengers: Endgame

Una notizia decisamente bizzarra questa, ma a tutto c’è una spiegazione. Nelle ultime ore è infatti comparso online un video che ritrae Tom Holland e i fratelli Russo mentre mangiano un pomodoro, con particolare gusto. Non si tratta di un semplice filmato di vita quotidiana delle star però, bensì di una celebrazione per l’ultimo particolare (e importante) premio vinto da Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame vince il Golden Tomato e Tom Holland mangia un pomodoro

I più appassionati di cinema probabilmente hanno già fatto il collegamento: ovviamente si tratta di un’iniziativa legata a Rotten Tomatoes. Il ben noto aggregatore di recensioni cinematografiche ha infatti rilasciato recentemente alcune classifiche per i film dell’ultimo anno e a capo di una delle più importanti di queste troviamo proprio Avengers: Endgame.

Il grande kolossal del Marvel Cinematic Universe si è infatti aggiudicato il Golden Tomato destinato alla pellicola che abbia avuto una ampia release con le migliori recensioni. Effettivamente, a distanza di mesi dall’uscita nelle sale, il film ha un punteggio davvero eccezionale sul sito, con un 94% di pareri positivi dalla critica e 90% per quanto riguarda quelli del pubblico. Insomma, un successo su tutta la linea.

E così, per festeggiare questa vittoria, l’interprete di Spider-Man ha optato per uno snack particolare. Non è stato solo Tom Holland a mangiarsi un pomodoro davanti alla telecamera, ma anche i due registi del film, i fratelli Russo. Il trio si è riunito recentemente per Cherry, film d’azione diretto dal duo e con protagonista proprio il Peter Parker del MCU.