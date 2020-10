Tom Holland riceve lo script di Spider-Man 3 (e quasi rompe l’iPad!)

La produzione del tanto atteso (e ancora senza titolo) Spider-Man 3 sta finalmente per iniziare ad Atlanta, con Tom Holland in arrivo dal set di Uncharted. Il regista Jon Watts e Holland si riuniranno per la terza uscita da solista di Spider-Man da quando il personaggio è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, e questa nuova puntata vedrà protagonisti anche Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Ci sono ancora molte incognite sul nuovo Spider-Man, inclusi i dettagli della trama, con Holland che sta facendo del suo meglio nel tenerle nascoste.

Tom Holland racconta il tutto con un video su Instagram

Tom Holland ha condiviso un video su Instagram dove apre un pacco contenente un’iPad. Dentro il dispositivo c’è qualcosa di molto prezioso, come spiegato dall’attore. “Quindi sono appena tornato a casa, sono ad Atlanta, e mi è appena stato consegnato un pacco”. Holland poi aggiunge: “Quel pacchetto è un iPad, e su quell’iPad c’è una sceneggiatura e quella sceneggiatura è Spider-Man 3. Quindi sto per scoprire cosa farò per i prossimi cinque mesi”. Holland si interrompe però a metà frase, pensando di aver rotto l’iPad. “Oh mer*a. Ho appena rotto questo iPad”, esclama. Per fortuna non è così e l’attore può dunque procedere con la lettura: “Umm, okay, lo leggerò adesso e non vedo l’ora. Parlerò a tutti voi presto”, conclude.

Tom Holland riprenderà il suo ruolo di Peter Parker per la sesta volta nell’MCU, dopo i primi due film di Spider-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Jon Watts tornerà ancora una volta per dirigere Spider-Man 3, con una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommars. Altri membri del cast di ritorno includono Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Tony Revolori. Non si è ancora saputo se J.K. Simmons riprenderà il ruolo di J. Jonah Jameson.