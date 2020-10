Tom Holland raggiunge il set di Spider-Man 3 dopo Uncharted...

Spidey è atterrato ad Atlanta. Domenica sera, la star di Spider-Man Tom Holland ha condiviso un video attraverso Instagram mentre stava atterrando ad Atlanta per dirigersi sul set di Spider-Man 3. Il film ha ufficialmente iniziato la produzione all’inizio di questa settimana con la fotografia della seconda unità, ora è solo questione di tempo prima che anche le riprese principali prendano il via. Il co-protagonista olandese Jacob Batalon è stato beccato all’inizio della giornata all’aeroporto, anche lui arrivato per le riprese principali. “Siamo appena atterrati ad Atlanta”, ha detto Holland nel video. “E uh … è ora di Spider-Man 3. Andiamo!”

Jacon Batalon felice per la nuova avventura

Oltre a Tom Holland e Batalon, Spider-Man 3 includerà anche Jamie Foxx nei panni di Electro – un ruolo che l’attore aveva precedentemente interpretato in The Amazing Spider-Man 2 – e Doctor Strange di Benedict Cumberbatch. Batalon, all’inizio di questo mese, l’attore ha espresso entusiasmo nel lavorare al fianco di artisti del calibro di Fox e Cumberbatch. “Sono un grande fan di Jamie Foxx. Come, letteralmente, sono cresciuto guardando le sue cose, quindi poter lavorare con tutte queste persone influenti in questi film è stato come una manna dal cielo”, ha detto recentemente Batalon a ComicBook.com.

“Non posso davvero credere… è davvero a causa di Spider-Man che posso incontrare tutti i miei eroi. Avere solo Jamie Foxx, è così prolifico, è così vario … può fare tutto. È così fantastico sapere che fa parte del nostro progetto. È fantastico”. Holland aveva già girato Uncharted, un altro progetto per Sony. In un video di Patreon sul conto di suo padre la scorsa settimana che celebra la fine della produzione di Uncharted, Holland ha rivelato che la produzione durerà probabilmente fino a marzo.