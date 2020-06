Tom Holland non aveva mai visto Star Wars prima di diventare Spider-Man

C’è voluta un’apparizione nei film Marvel per portare Tom Holland a vedere i film di Star Wars. Lo hanno rivelato i fratelli Russo, registi di alcuni dei titoli più importante del franchise supereroistico degli ultimi anni. Stando ai due autori, Holland non aveva mai visto le pellicole della saga di George Lucas prima di debuttare, giovanissimo, nei panni di Spider-Man.

Tom Holland non aveva visto Star Wars, rivelano i Russo

L’aneddoto risale ai tempi di Captain America: Civil War. In questo film per la prima volta gli spettatori hanno conosciuto lo Spider-Man di Holland, chiamato da Tony Stark a entrare nella sua fazione in difesa degli Accordi di Sokovia, intorno a cui ruota il conflitto tra i supereroi anticipato dal titolo. Chiacchierando dietro le quinte, i registi hanno scoperto questo ‘terribile segreto’ del giovane attore. Come ha spiegato Joe Russo in un intervista per FOX 5 DC, lo hanno successivamente spinto a recuperare quelli e tanti altri film:

“Eravamo sconvolti. Adoriamo Tom, ma ti dirò, quando conosci Tom [ti rendi conto che] Tom è davvero giovane. È un ragazzo molto giovane. [L’impero colpisce ancora] ha il doppio dei suoi anni. Da lì siamo riusciti a convincerlo a passare un po’ di tempo a guardare qualche film più vecchio, da cui è nata la Pizza Film School. Holland aveva bisogno di andare alla Pizza Film School“.

Quest’ultima è un’iniziativa lanciata dai fratelli Russo, in cui su YouTube raccontano una serie di grandi classici della cutlura pop, approfondendoli anche insieme a ospiti speciali (fra cui recentemente Mark Hamill). Un modo per riportarli alla luce e riflettere su quanto siano importanti per la cultura pop odierna.

Alla luce di questa rivelazione è ancora più divertente la sequenza in cui Spider-Man invita ad abbattere Ant-Man come facevano “in quel vecchio film” (ovvero L’impero colpisce ancora), non trovate?