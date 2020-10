Tomb Raider 2 rinviato a data da destinarsi

L'uscita del sequel era in origine prevista per il 19 marzo 2021, ora tutto è cambiato

Tomb Raider 2 non arriverà nei cinema a breve. Con i cinema ancora chiusi a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), MGM Studios ha annunciato i suoi ultimi ritardi nelle sale, incluso Tomb Raider 2, che è stato rimosso dal calendario di uscita. Il sequel doveva originariamente debuttare nelle sale il 19 marzo 2021 e prevedeva il ritorno di Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft. Ben Wheatley, il regista dell’adattamento Netflix di Rebecca, dirige la regia sulla base di una sceneggiatura scritta da Amy Jump. Sebbene siano state rilasciate pochissime informazioni sul sequel, si diceva che traesse ispirazione dal videogioco del 2018 e dal terzo capitolo della serie di riavvio, Shadow of the Tomb Raider.

Ricollocato anche il biopic su Aretha Franklin

Le riprese avrebbero dovuto svolgersi in diversi paesi, tra cui Inghilterra, Sud Africa, Finlandia e Cina. Tuttavia, la MGM non aveva ancora iniziato per queste né aveva fissato una data di inizio della produzione. Insieme all’annuncio di MGM sullo slittamento di Tomb Raider 2, lo studio ha anche rivelato che il biopic su Aretha Franklin Respect sarà ritardato dal 15 gennaio al 13 agosto 2021.

Il film Tomb Raider del 2018, diretto dal regista norvegese Roar Uthaug, ricevette recensioni discordanti fin dal suo debutto. Riprendeva la storia narrata nell’omonimo videogame del 2013, nel quale la protagonista intraprendeva un viaggio a bordo della nave Endurance. Questa capitanata da Conrad Roth, alla ricerca del regno Yamatai. Il cast comprendeva Daniel Wu (Warcraft – L’inizio, Into the Badlands, Il giro del mondo in 80 giorni), Dominic West (The Affair – Una relazione pericolosa, John Carter, 300) e Walton Goggins (Maze Runner – La rivelazione, The Hateful Eight, Django Unchained, The Shield). Ha avuto un incasso complessivo di ben 275 milioni di dollari. Diretto da Ben Wheatley, Tomb Raider 2 stelle Alicia Vikander. Il film attualmente non ha una data di uscita.