Tomb Raider e King Kong arriveranno su Netflix come anime...

Tomb Raider e King Kong stanno per arrivare su Netflix sotto forma di adattamenti anime. Il colosso dello streaming ha annunciato e descritto entrambi gli show attraverso i social. La descrizione di King Kong recita: “Un equipaggio naufragato, un’isola di mostri e un re per governarli tutti. Skull Island è una nuova serie anime ambientata in Monsterverse di @ Legendary da @powerhouseanim.” Quella di Tomb Raider: “L’eroina più iconica dei videogiochi sta passando all’animazione! Tomb Raider è una nuova serie anime di @Legendary che segue Lara Croft dopo gli eventi della trilogia del riavvio del videogioco”.

A shipwrecked crew, an island of monsters, and one king to rule them all. Skull Island is a new anime series set in @Legendary’s Monsterverse from @PowerhouseAnim. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

Novità arrivano intanto per i due film

Skull Island potrebbe seguire le vicende di Kong: Skull Island del 2017, che ha visto un gruppo di scienziati e soldati avventurarsi nella misteriosa Skull Island nel 1973. Qui incontrano l’enorme Kong e le altre mostruose creature che chiamano l’isola casa. La versione Kong: Skull Island è ufficialmente parte del Legendary MonsterVerse, e quindi potrebbe essere il punto di partenza dello show annunciato.

Per quanto riguarda Tomb Raider, riprenderà dagli eventi della recente trilogia reboot di Square Enix con Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider del 2015 e Shadow of the Tomb Raider del 2018. Entrambi i franchise si stanno muovendo sul grande schermo, con Godzilla vs Kong che ha posticipato la data di uscita ancora di una settimana e Misha Green di Lovecraft Country alla guida del sequel di Tomb Raider. Tomb Raider e Skull Island si uniscono alla serie animata Pacific Rim: The Black di Netflix.

Nessuna immagine o grafica è stata ancora mostrata, ma Powerhouse Animation ha prodotto una serie di programmi molto apprezzati, tra cui l’adattamento di Castlevania di Netflix e Blood of Zeus. Lo studio ha sede ad Austin, in Texas, ma ha prodotto animazioni in uno stile simile agli studi di anime giapponesi.