Tomb Raider: l’autrice di Lovecraft Country alla regia del sequel...

Il sequel di Tomb Raider della MGM ha affidato a Misha Green la scrittura e la regia, con Alicia Vikander che riprende il suo ruolo di cacciatrice di tesori Lara Croft. Graham King produrrà il film sotto la sua bandiera GK Films, insieme a Elizabeth Campion di The Cantillon Company. Questo segna il debutto alla regia di Green sul grande schermo. Misha Green è la showrunner della serie HBO Lovecraft Country, basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff. Ha anche co-creato e lavorato come produttore esecutivo della serie WGN Underground, incentrata sulla Underground Railroad. Gli altri progetti cinematografici della Green includono il prossimo film Netflix The Mother, insieme a Cleopatra Jones per Warner Bros.

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:

🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️

*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider

— Misha Green (@MishaGreen) January 25, 2021