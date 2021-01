Tony Revolori potrebbe aggiungersi al cast della serie su Willow...

Tony Revolori, meglio conosciuto per aver interpretato Flash Thompson nei film Marvel Cinematic Universe (MCU) di Spider-Man, è in trattative per entrare a far parte del cast di Willow di Disney +. Secondo Deadline, Revolori è in trattative per interpretare uno dei personaggi principali. Se le discussioni avranno esito positivo, si unirà a un cast che include già Erin Kellyman (Solo), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Cailee Spaeny (The Craft: Legacy) e la star originale di Willow Warwick Davis.

Le informazioni sulla trama

Le informazioni trapelate sul casting suggeriscono che la serie sequel seguirà un gruppo che si propone di salvare un principe rapito. La squadra comprende Dove (Bamber), una cameriera che ha dimostrato di essere “la prescelta”. Oltre a Kit (Spaeny), la sorella gemella del principe che è stato catturato e Jade (Kellyman), la migliore amica e bussola morale di Kit. Mentre i dettagli del suo personaggio rimangono nascosti, si ipotizza che Revolori interpreterà Boorman, un ladro e bugiardo che accetta di aiutare il gruppo nella loro ricerca per uscire di prigione.

Il pilot della serie sarà scritto da Jonathan Kasdan, che servirà anche come co-showrunner con Wendy Mericle. Il regista del film originale Ron Howard, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan sono a bordo come produttori esecutivi, mentre lo scrittore originale del film Bob Dolman sarà un produttore consulente. Le riprese dovrebbero svolgersi in Galles, dove è stata girata gran parte del film del 1988.

Il regista Jon M. Chu, che ha diretto G.I. Joe: Retaliation, Now You See Me 2, Crazy Rich Asians e l’imminente In the Heights, avrebbero dovuto dirigere la serie. Tuttavia, ha dovuto abbandonare il progetto a causa di obblighi familiari e restrizioni COVID-19. “Ho il cuore spezzato nel farvi sapere che sfortunatamente devo allontanarmi dal dirigere Willow,” disse Chu in quel momento. “Con il programma di produzione che si sposta a causa dei continui blocchi del [coronavirus (COVID-19)] nel Regno Unito e con un nuovo bambino in arrivo quest’estate (sorpresa!), I tempi non funzioneranno per me e la mia famiglia”.

Tony Revolori è apparso sia in Spider-Man: Homecoming che in Spider-Man: Far From Home. Riprenderà il suo ruolo nell’imminente Spider-Man 3. Willow di Disney + è interpretato da Warwick Davis, Erin Kellyman, Ellie Bamber e Cailee Spaeny. La serie deve ancora ricevere una data per la prima.