Top 5: giochi da tavolo di Vital Lacerda

Giochi da tavolo ideati da Vital Lacerda ce ne sono parecchi. L’autore portoghese è decisamente prolifico, e lavora in questo campo da parecchi anni. In tutto questo tempo ha creato giochi dalle ambientazioni più svariate: Portogallo, Marte, vigneti, gallerie d’arte e molti altri. In mezzo all’elenco dei suoi giochi può essere difficile orientarsi, quindi abbiamo fatto una breve selezione! Lacerda è famoso per creare giochi dalle diverse possibilità e strategie, e che per questo sembrano anche molto complessi. Ma i giochi da tavolo di Vital Lacerda hanno un equilibrio tattico che regala partite sempre coinvolgenti.