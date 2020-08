Top 5: Giochi da tavolo Steampunk

Lo Steampunk è una parte della narrativa fantascientifica. Ci troviamo in un periodo storico preciso, di solito il XIX secolo, ma con una tecnologia con elementi anacronistici. Troviamo veicoli mossi dal vapore, da cui deriva la parola Steam che indica appunto “vapore” in inglese. Troviamo l’elettricità come elemento da cui nascono progressi ed evoluzioni tecnologiche, come nel periodo di Tesla.

Lo Steampunk piace! Ecco perché lo troviamo ovunque: nel cinema, nelle serie tv, nei fumetti, nella letteratura…e ovviamente, anche nel mondo dei giochi da tavolo. Abbiamo pensato di far cosa gradita nell’offrirvi una nostra selezione di giochi da tavolo Steampunk come consigli per le vostre serate di svago!

Planet Steam

Partiamo con Planet Steam, un gioco da tavolo a tema Steampunk di Heinz-Georg Thiemann, da 2 a 5 giocatori. I giocatori dovranno scontrarsi per conquistare le risorse del pianeta Steam. In particolare il vapore generato dal nucleo del pianeta, portato in superficie da gallerie. I giocatori dovranno costruire piattaforme per raccogliere e sfruttare questo vapore. Intanto dovranno raccogliere altre risorse, come il quarzo. Il tutto per ampliare le proprie capacità di raccolta e commercio delle risorse e dell’energia e diventare il più ricco imprenditore, vincendo la partita.

011: un italiano tra i giochi da tavolo Steampunk

Troviamo il noto designer italiano Marco Valtriani come autore di questo gioco Steampunk. Siamo in un XIX secolo alternativo, a Torino. I giocatori sono alla ricerca di un organo magico. Soltanto il Prescelto, nascosto tra gli 8 personaggi del gioco, può suonare l’organo e fermare l’imminente Ragnarock. Un altro dei personaggi invece è posseduto dallo Spirito di Fenrir. Si tratta di uno spirito Lupo che cercherà di fermare il Prescelto. Il gioco si svolge in 11 round, durante i quali bisogna trovare la canzone che andrà suonata con l’organo, e consegnarla al Prescelto. Se la missione non viene compiuta prima del termine dell’ultimo round, tutti i personaggi muoiono e la partita è persa.

Steam Works

In questo gioco ideato da Alex Churchill siamo di nuovo nell’era vittoriana. Ogni giocatore deve piazzare i propri lavoratori per raccogliere componenti e fonti di energia, da assemblare insieme per creare nuovi dispositivi. Ogni giocatore sceglie un personaggio inventore con componenti di partenza ed abilità speciali. Ciascuno dovrà assemblare oggetti sempre più complessi, utilizzando tessere modulari. Le tessere permettono una variabilità notevole, rendendo ogni partita potenzialmente diversa dalle altre.

Missione: Pianeta Rosso – un gioco da tavolo steampunk su Marte

Gioco inventato da Bruno Cathala e Bruno Faidutti, del 2005 e rieditato in una “seconda versione” nel 2015. Siamo anche qui in un’epoca vittoriana alternativa. Servono combustibili, terre d altre risorse. Le sonde spedite su Marte hanno scoperto il Celerium e la Silvanite. Il primo è un minerale con una resa 10.000 volte maggiore di un motore a vapore, il secondo è la sostanza più densa mai scoperta. Inoltre la scopera di ghiaccio sul pianeta apre la possibilità di terraformare e colonizzare Marte. I giocatori sono capi di aziende minerarie, che vogliono sfruttare per primi queste nuove scoperte marziane. Le due edizioni hanno lo stesso modo di gioco, ma la seconda edizione arriva fino a sei giocatori anziché cinque. Comprende inoltre regole per una variante a due giocatori.

Steampunk Rally



Terminiamo questo viaggio nei giochi da tavolo Steampunk con Steampunk Rally. Un gioco in cui famosi scienziati costruiscono con delle carte il proprio mezzo da corsa per una gara imperdibile! Ad ogni turno si tirano dadi, che a seconda del colore rappresentano varie risorse energetiche. Ogni pezzo della vostra auto può produrre o consumare certi tipi di dadi, quindi la vostra macchina andrà costruita in maniera equilibrata. Il percorso della vostra gara è fatto con moduli quadrati che insieme creano il tabellone di gioco. L’obiettivo è scegliere quali pezzi formano la vostra auto da gara, aggiungere miglioramenti ed arrivare per primi al traguardo.

