I giochi Legacy vi incuriosiscono? Terrorizzano? Intrigano? Lo capiamo bene! Se non sapete di cosa stiamo parlando, abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento proprio qualche giorno fa. Se invece sapete di cosa stiamo parlando e volete scoprire questo mondo bizzarro, eccoci qui a darvi qualche esempio! Il Legacy: un genere che è in continua crescita, un po’ come tutto il mondo dei giochi da tavolo. Per moltissimi, il mondo dei giochi da tavolo è limitato ad alcune pietre miliari della nostra infanzia, ma i giochi Legacy si impongono per la previsione di strappare carte, scrivere sulle tessere con la penna, incollare adesivi, e molte altre cose che fin da subito avete imparato che “non si fanno” quando si prendono in mano giochi tradizionali. Ne abbiamo scelti cinque, fra gli ormai moltissimi giochi legacy a disposizione, per darvi un’idea di come possa essere l’esperienza.

Gloomhaven

Incominciamo con un titano fra i titani, Gloomhaven! Gloomhaven è un gioco di combattimento tattico: i giocatori saranno avventurieri con proprie abilità speciali e proprie motivazioni per compiere un viaggio in un angolo oscuro del mondo. Il gioco è collaborativo: i giocatori agiranno insieme per liberare rovine dimenticate. Col passare delle partite raccoglieranno esperienza e bottino per migliorare le proprie abilità, scopriranno nuove aree ed esploreranno una storia che si svilupperà seguendo le decisioni che prendono.

Questo gioco si presta a molte sessioni. Dopo uno scenario, i giocatori decideranno cosa fare, il che determinerà come la storia continua.

In ogni scenario i giocatori combatteranno contro mostri gestiti autonomamente usando un sistema di carte. Ad ogni turno, ciascuno sceglie due carte dalla propria mano, ma deve fare attenzione: col tempo le carte verranno perse definitivamente. Se gli avventurieri impiegano troppo tempo per uscire da una zona, possono finire esausti e essere costretti a ritirarsi.